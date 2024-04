Nesta quinta-feira, 25, o senador Alan Rick (União Brasil) participou da 6ª edição do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), que abordou a temática “Construindo Caminhos para o Desenvolvimento”. Na oportunidade, o parlamentar destacou o trabalho realizado na Câmara e no Senado com a destinação de emendas e o trabalho para aprovação de medidas que beneficiem o setor.

“Ao longo dos mandatos, já são R$ 151 milhões em recursos destinados para obras que aquecem o setor em todo o estado. São hospitais, escolas, quadras, praças e tantas outras. Um exemplo é o complexo esportivo que estamos reconstruindo ali no antigo Campo da Funbesa. Já no trabalho legislativo, destaco a nossa batalha mais recente para a manter a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, entre eles, a construção civil.” – pontuou.

O senador também apresentou a vídeomaquete digital do maior Parque de Lazer projetado para ser construído na área onde funciona o 7º BEC, em Rio Branco, que também prevê a duplicação da Rua Isaura Parente. “Já alocamos os primeiros R$ 17 milhões para o primeiro passo do projeto que é realocar a o Batalhão e a Vila Militar num novo terreno que está sendo disponibilizado pela prefeitura de Rio Branco. Agradeço à prefeitura e ao governo do estado, em nome do secretário de obras Ítalo Lopes, por todo o empenho em tornar esse grande projeto uma realidade. Essa união fomenta o setor da construção civil, que é uma das locomotivas da nossa indústria, e traz mais emprego, renda para o nosso povo.” – concluiu o senador.

Alan Rick foi aplaudido por todos os presentes, entre eles, o Secretário Nacional de Habitação, Hailton Madureira, a quem o senador pediu apoio para a construção de mais unidades habitacionais no estado, principalmente, nos municípios atingidos pelas cheias; o presidente da Fieac, José Adriano, o presidente do Fórum, Marcos Holanda, o superintendente do Sebrae/AC Marcos Lameira, o presidente do SindusCon/AC, Carlos Afonso Cipriano, o prefeito Tião Bocalom, o deputado federal Eduardo Velloso e o deputado estadual Eduardo Ribeiro, a presidente do CREA/AC, Carmem Bastos, especialistas do setor da Construção Civil, empresários do ramo no Norte e Nordeste e secretários de Estado.

