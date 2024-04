Na manhã desta quinta feira,25, por volta das 09 horas, a comunidade São Jorge, no alto Rio Yaco, foi abalada com a triste notícia pelos moradores ao redor.

Dona Raimunda, uma moradora antiga daquela comunidade, saiu de casa dizendo que ia buscar limão em uma árvore que ficava um pouco distante de sua residência.

Ao perceber a demora da mãe, seu filho, Manoel Estevão, foi em busca dela e a encontrou debaixo da árvore já sem vida, caída no chão. Ele ficou muito abalado no momento e buscou ajuda dos vizinhos. Os moradores, ao se depararem com a cena, ficaram muito entristecidos, pois Dona Raimunda era muito querida por todos. Perdemos uma matriarca do nosso Rio Yaco.

Este é um momento difícil, de muita tristeza e dor, disse o filho. O sepultamento acontecerá no local onde ela morava, amanhã pela manhã.

Por Pelegrino Sobrinho- colaborador do Acreonline.net

