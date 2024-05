O Fluminense venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, nesta quarta-feira (1º), no Kléber Andrade, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os gols do jogo foram marcados por Terans e Arias. Com o resultado, a equipe do técnico Fernando Diniz pode perder por até um gol de diferença para avançar à próxima fase do torneio nacional.

O jogo

O Fluminense foi superior no primeiro tempo do duelo, mas não conseguiu converter em muitas oportunidades claras de gols. Aos 32 minutos, Lima soltou uma bomba de fora da área, e Terans completou para o fundo da rede do time maranhense. Já os mandantes não chegaram com perigo na área do Flu.

O time do técnico Fernando Diniz continuou melhor na parte complementar do jogo. O Sampaio teve uma chance aos 15 minutos do segundo tempo com Thallyson. A equipe carioca ainda chegou com Douglas Costa e Terans, mas quem balançou a rede foi Jhon Arias aos 38 minutos. O camisa 21 sofreu falta dentro da área e ele mesmo converteu a penalidade.

Próximos compromissos

O Fluminense volta a campo contra o Atlético Mineiro no próximo sábado (04), às 16h (de Brasília), no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo de volta da Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa será apenas no dia 22 de maio, no Maracanã.

