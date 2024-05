O Governo Federal confirmou a continuidade da Averiguação Cadastral para segurados do Bolsa Família em maio. O objetivo é encontrar famílias com possíveis irregularidades no cadastro, ou que estão com a documentação desatualizada.

Essas famílias devem ter o repasse do Bolsa Família interrompido, para que sejam obrigadas a comparecer em um ponto de atendimento do Cadastro Único (CadÚnico) para atualizar os seus dados. Caso contrário, serão retiradas, definitivamente, da folha de pagamento do benefício.

As famílias com irregularidades devem ser notificadas por meio do aplicativo do Bolsa Família. Veja a mensagem enviada a seguir:

“Mensagem do Bolsa Família – Benefício Bloqueado por averiguação: Você precisa esclarecer informações do seu cadastro. Se você realmente mora sozinho, procure o setor do Cadastro Único da sua cidade e atualize seu cadastro para evitar o cancelamento do Bolsa Família.”

Bolsa Família

Os segurados têm até 60 dias para ir ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para atualizar os dados. Após a atualização, o desbloqueio deve demorar de 15 a 45 dias. Além disso, a família pode receber as parcelas retroativas do benefício.

Parcela Regular do Bolsa Família

A parcela regular do Bolsa Família é equivalente à soma de R$142,00 por pessoa, de modo que nenhuma família receba menos de R$600,00 por mês. Sendo assim, veja todos os valores do Bolsa Família a seguir:

Famílias compostas por até 4 pessoa: R$600,00;

Famílias compostas por 5 pessoas: R$710,00;

compostas por 6 pessoas: R$852,00;

compostas por 7 pessoas: R$994,00;

compostas por 8 pessoas: R$1.136,00;

Famílias compostas por 9 pessoas: R$1.278,00;

Famílias compostas por 10 pessoas: R$1.420,00.

Calendário do Bolsa Família de maio

O pagamento do Bolsa Família será feito seguindo o calendário escalonado de acordo com o último dígito do número de identificação social (NIS) do beneficiário. Veja o calendário completo a seguir:

NIS de final 1: dia 17 de maio;

NIS de final 2: dia 20 de maio (antecipado para o sábado 18);

de final 3: dia 21 de maio;

NIS de final 4: dia 22 de maio;

NIS de final 5: dia 23 de maio;

de final 6: dia 24 de maio;

NIS de final 7: dia 27 de maio (antecipado para o sábado 26);

NIS de final 8: dia 28 de maio;

NIS de final 9: dia 29 de maio;

NIS de final 0: dia 31 de maio.

Por Karoline Simões- Folha Financeira

