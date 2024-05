O técnico Wemerson Rambinho comanda um treino coletivo na tarde desta quinta, 16, no José de Melo, e vai definir o Rio Branco para o jogo contra o São Raimundo, de Roraima. A partida será disputada no sábado, 18, às 17 horas, no Florestão, pela 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

O meia Keslley pode virar alternativa para a montagem do Rio Branco no confronto.

“Posso jogar com Keslley e o Felipinho como extremos. Precisamos ter um esquema ofensivo e vamos avaliar durante o coletivo”, declarou o técnico Wemerson Rambinho.

Momento de indefinição

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, avalia a possibilidade de realizar mais contratações para a primeira fase do Campeonato Brasileiro. O elenco precisa de um zagueiro e um atacante, mas a questão financeira pode dificultar a chegada de reforços.

Entrar na disputa

Com 4 pontos neste início de Brasileiro, o Rio Branco precisa vencer o São Raimundo para ter a possibilidade de entrar na zona de classificação do grupo A1 pela primeira vez no torneio.

