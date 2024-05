O Manauara derrotou o Porto Velho por 3 a 1 na tarde deste domingo, 12, no estádio Ismael Benigno (Colina), em Manaus, no Amazonas, e assumiu a liderança isolada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D com 9 pontos. Palmares, Romarinho e Pardal fizeram os gols dos amazonenses e Emerson Bacas descontou para Locomotiva.

Princesa e Manaus

Princesa do Solimões e Manaus terminaram neste domingo, no Gilbertão, em Manacapuru, no Amazonas, o jogo iniciado nesse sábado e interrompido por falta de energia. As duas equipes empataram a segunda etapa por 2 a 2 e o jogo terminou 3 a 3.

Próximos jogos do A1

No sábado, 18

Manauara x Princesa do Solimões

Porto Velho x Manaus

Rio Branco x São Raimundo

Na segunda, 20

Trem x Humaitá

Classificação

1º Manauara/AM 9 Pts

2º Porto Velho/RO 6 Pts

3º Princesa do Solimões/AM 5 Pts

4º Manaus/AM 5 Pts

5º Trem/AP 4 Pts

6º Rio Branco/AC 4 Pts

7º Humaitá/AC 0 Pt

8º São Raimundo/RR 0 Pt

Por PHD

