Na terça-feira, 15 de maio, um trágico incidente ocorreu no bairro Alto Alegre, em Rio Branco, quando um macaco foi eletrocutado em uma fiação elétrica. O animal, que saiu da área de mata próxima, estava pulando de fio em fio quando foi atingido por uma descarga de alta tensão.

Infelizmente, o impacto da descarga elétrica foi fatal, resultando na morte imediata do macaco, que ficou preso à fiação. Além da perda da vida do animal, o incidente também causou um curto-circuito, afetando parcialmente o fornecimento de energia elétrica para os residentes da área.

Diante da situação, equipes do Corpo de Bombeiros e da Energisa foram acionadas para lidar com as consequências do ocorrido. Os bombeiros conseguiram resgatar o corpo do macaco, permitindo que a Energisa realizasse os reparos necessários para restaurar o fornecimento de energia aos moradores locais.

Este triste episódio serve como um lembrete dos perigos que animais selvagens podem enfrentar ao interagir com infraestrutura urbana, além de destacar a importância da manutenção e segurança das instalações elétricas para evitar acidentes desse tipo.

Por Acreonline.net

