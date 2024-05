Red Bull Bragantino e Flamengo empataram em 1 a 1 neste sábado (4) pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, Pedro Henrique abriu o placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Bruno Henrique empatou para o Flamengo.

A partida acabou marcada por uma polêmica já nos acréscimos da etapa final. A equipe carioca ficou na bronca com o árbitro mineiro Paulo Cezar Zanovelli pela não marcação de um pênalti sobre Luiz Araújo, que teria sido derrubado na grande área. O técnico Tite, inclusive, acabou punido com cartão amarelo por reclamação.

Com o resultado, o Bragantino segue invicto, mas perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão. Caso tivesse vencido, o Massa Bruta chegaria a 11 pontos e assumiria o topo da tabela provisoriamente, já que o Botafogo joga nesta quinta-feira (5). Com o empate, a equipe de Bragança chegou a 9 pontos e estacionou na terceira posição, dando possibilidade ao Botafogo de abrir vantagem na liderança.

Já o Flamengo chegou a oito pontos e dorme na quarta posição do Campeonato Brasileiro.

Agora as duas equipes viram a chave para a Libertadores e a Sul-Americana. O Flamengo volta a campo na quarta-feira (7) para enfrentar o Palestino fora de casa pela Libertadores. Já o Red Bull Bragantino recebe o Racing na quinta-feira (8) pela Sul-Americana.

O jogo

O confronto começou em ritmo acelerado, com as duas equipes em busca do ataque. No entanto, tanto RB Bragantino quanto Flamengo pecavam no momento do último passe. Quando conseguiam finalizar não levavam perigo ao gol adversário.

Aos 21 minutos, o zagueiro Luan Cândido foi expulso após falta em De la Cruz, sendo o último homem da defesa. Só que o cartão foi retirado por falta do jogador do Flamengo no início do lance.

Em lance de bola parada, o RB Bragantino abriu o placar aos 29 minutos. Pedro Henrique aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou sem chance para Rossi.

O revés foi sentido pelos rubro-negros. Tanto que o time de Bragança Paulista passou a dominar o jogo. Mas os donos da casa seguiam pecando na hora da finalização. Mesmo assim, o Massa Bruta foi para o intervalo com a vantagem no placar.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com outra postura. Com um minuto, Bruno Henrique chutou para boa defesa de Cleiton. Em seguida, De la Cruz foi lançado e, sozinho, mandou no travessão. A resposta do Bragantino depois dos sustos. Ramires acertou o travessão carioca.

Após o início movimentado, o confronto voltou a ficar concentrado entre as intermediárias. RB Bragantino e os visitantes continuavam tentando os avanços com qualidade, mas sem sucesso. Somente aos 25 minutos, os rubro-negros voltaram a criar boa chance de empatar. Léo Pereira escorou cruzamento para Bruno Henrique, que cabeceou para grande defesa de Cleiton.

De tanto insistir na etapa final, o Flamengo chegou ao empate aos 33 minutos. Bruno Henrique foi lançado na área e tocou na saída de Cleiton.

O gol não mudou o panorama da partida. As duas equipes seguiram em busca da vitória nos minutos finais. O Flamengo teve grande chance aos 44 minutos, com Lorran. Só que o atacante viu Pedro Henrique salvar o Bragantino. Assim, o duelo permaneceu empatado em Bragança Paulista.

Bragantino 1×1 Flamengo

CNN

