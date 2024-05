Na manhã desta sexta-feira (17), servidores da Prefeitura de Rio Branco realizaram uma homenagem ao prefeito em comemoração ao seu aniversário, que será celebrado, neste sábado, 18 de maio.

O prefeito, que completará 71 anos, foi recebido com aplausos ao subir a escadaria da sede da prefeitura em direção ao seu gabinete.

A celebração incluiu um bolo, oferecido como símbolo de carinho e agradecimento pela gestão eficiente do município.

Entre os presentes, amigos de longa data e colaboradores da prefeitura destacaram as qualidades do prefeito.

Zeli Pinto, que o conhece há 35 anos, elogiou sua honestidade e dedicação.

“Falar do prefeito é falar de honestidade, trabalho, competência e responsabilidade com as coisas públicas. O que eu sei hoje sobre política e honestidade, ele foi meu professor,” afirmou.

Dayara Idalino, servidora da prefeitura, também fez questão de homenagear o prefeito, ressaltando sua integridade.

“É um exemplo de homem. Eu cresci ouvindo falar dele. É um exemplo de honestidade. Uma pessoa muito íntegra, de um coração muito humilde,” declarou Idalino.

Em seu discurso, o gestou agradeceu a todos pelo gesto afetuoso, mencionou as obras em andamento e emocionou-se ao lembrar de sua falecida esposa, Beth Bocalom.



Ao partir o bolo, o prefeito entregou o primeiro pedaço a Idelcy Barreto, que completou 72 anos, nessa quinta-feira (16), e tem 52 anos de serviços prestados à prefeitura da cidade.

“É importante porque isso se chama valorização e gratidão. Eu me sinto realmente feliz com este convite e por fazer parte, mesmo aposentado, dessa equipe. A gente só tem que engrandecer e crescer.”



O gestor concluiu seu discurso destacando o comprometimento da equipe da prefeitura que, segundo ele, vem fazendo um bom trabalho na cidade.

“Isso mostra o carinho que as pessoas têm pelo projeto que defendi a vida inteira. Nosso objetivo sempre foi servir ao povo de Rio Branco ou ao povo do Acre. Deus nos deu essa oportunidade a partir de 2021. E o que estou sentindo é que aqui temos uma família linda, dedicada, que realmente se empenha para fazer o melhor por nossa Rio Branco. Não existe um bom time sem um bom técnico.”

Luiz Cordeiro / Assecom

