Um homem, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi brutalmente agredido após assaltar uma senhora, conhecida apenas como Socorro. O caso aconteceu no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Segundo relatos de testemunhas, o suspeito teria abordado a vítima no momento em que ela estava entrando em casa e, para conseguir levar os pertences dela, afirmou que estava armado.

Em seguida, ele fugiu do local mas acabou sendo capturado. Como consequência do seu crime, o assaltante sofreu ferimentos consideráveis, especialmente na região do rosto. Ele foi espancado por vários homens, que o amarraram até a chegada das autoridades policiais. Posteriormente, o homem foi conduzido para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais cabíveis.

Por almeida-cm7

