Quase dois anos após o assassinato de Antônia Elizabete Nunes Borges, a Justiça do Acre condenou Josué Fernandes de Souza, de 38 anos, a 26 anos de prisão por feminicídio. Bete, como era conhecida, foi morta em novembro de 2022 em Cruzeiro do Sul, com mais de 40 golpes de tesoura. O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (16) na 1ª Vara Criminal da cidade, por meio de um júri popular, e Josué não poderá recorrer em liberdade.

O crime aconteceu no dia 14 de novembro de 2022 no bairro João Alves. Naquela noite, Josué e Bete, que estavam juntos há quatro anos, bebiam em casa com amigos. Segundo o relato do acusado, ele saiu para comprar drogas a pedido de um dos convidados, mas voltou para buscar uma sandália trocada e encontrou Bete tocando as partes íntimas de um dos convidados. Fingindo não ver a cena, ele pegou a sandália e saiu novamente.

Ao retornar, apenas Bete e duas amigas estavam na casa. Uma discussão começou do lado de fora da residência e continuou dentro do imóvel. Josué afirmou que Bete negou a traição e o insultou, e ele não se lembra de pegar a tesoura e atacá-la.

Bete foi levada ao hospital após o ataque, onde passou por cirurgia e ficou três dias na UTI, falecendo em 17 de novembro. Após o crime, Josué se entregou à polícia. O laudo do IML apontou mais de 40 perfurações no corpo da vítima, resultando em traumatismo craniano. A defesa do acusado não foi localizada para comentar a sentença.

por Acreonline.net com Informações do G1

