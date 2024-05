Na noite da última quinta-feira (16), uma tentativa de fuga da Penitenciária Estadual Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, foi frustrada por policiais penais. A ação rápida dos agentes impediu que 12 detentos escapassem da unidade prisional.

Os policiais penais perceberam uma movimentação suspeita vinda de uma das celas. Ao inspecionar o local, descobriram que as grades estavam sendo serradas, indicando uma tentativa iminente de fuga.

Além da tentativa de fuga, os agentes encontraram uma quantidade significativa de drogas em posse dos detentos, o que adiciona mais gravidade à situação.

A intervenção eficaz dos policiais penais foi crucial para manter a segurança e a ordem na penitenciária. As autoridades agora investigam como os detentos conseguiram serrar as grades e obter as drogas, visando reforçar as medidas de segurança e prevenir futuros incidentes.

A direção da Penitenciária Estadual Manoel Neri reafirma seu compromisso com a segurança e a disciplina no local, trabalhando continuamente para melhorar os procedimentos de vigilância e controle dentro da unidade prisional.

Por Acreonline.net

