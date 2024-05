A associação Sonhar e Realizar (Sonere) realizou na tarde deste sábado (04) a 3ª etapa da entrega de cestas básicas para as famílias das adolescentes assistidas pelo projeto social “Sonho de Menina – Sou Debutante “. O projeto é de autoria da vereadora Ivoneide Bernardino.

Nesta etapa foram entregue mais 50 cestas básicas, totalizando 150 até o momento. Além dos itens básicos, a Sonere também entregou frangos para diversificar a alimentação das meninas e suas famílias.

“Ficamos muito felizes em entregar mais uma quantidade de cestas básicas às famílias das nossas debutantes. Esse projeto vai além do baile de debutantes, nós também cuidamos da parte social para que as meninas tenham qualidade de vida. Agradeço a todos os nossos parceiros”, disse o presidente Geovanny Schu.

Vale destacar que neste ano o projeto conta com o apoio da vice-governadora Mailza Assis, do ex-deputado estadual Wagner Felipe, do prefeito Mazinho Serafim, do secretário de cidadania, Daniel Herculano, da deputada federal Meire Serafim, da secretaria de estado da mulher (Semulher), e de outras secretarias municipais.

