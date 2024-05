A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos policiais da delegacia de Cruzeiro do Sul, prenderam na manhã desta quinta-feira, 16, um homem das iniciais M.S.R, conhecido no mundo do crime pelo vulgo de “sorriso da morte”. O homem foi preso no bairro Vale dos Buritis.

De posse de um mandado de busca e apreensão, emitido pelo Poder Judiciário, os policiais encontraram uma razoável quantidade de entorpecentes em posse do investigado e uma balança de precisão, além de apreender o celular dele, cujo conteúdo será imprescindível para a continuidade das investigações.

Os investigadores também aduzem que o homem faz parte de uma organização criminosa que atua na região, tendo um papel importante na distribuição de drogas no bairro em que mora. Desta forma, a Polícia Civil prendeu mais traficante e avança no combate ao tráfico de drogas na região do Juruá, ao tirar de circulação traficantes e grandes quantidades de entorpecentes.

Assessoria/PCAC

