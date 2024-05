A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Sobral, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), organizou na manhã desta quinta-feira (16), um café da manhã especial em comemoração ao Dia das Mães, que contou com a participação de mais de 100 mães que são atendidas pela unidade.

A comemoração contou com a participação do prefeito de Rio Branco, secretários, diretores, mulheres da melhor idade do Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e mães dos assistidos pelo Cras.



O secretário da SASDH, Wellington Chaves, ressaltou sobre o compromisso do Município em fortalecer a assistência social para melhor atender à população que mais precisa, enfatizando ainda que o Cras é a porta de entrada aos programas sociais.

“É uma grata satisfação estarmos no Cras da Sobral vendo esse belíssimo trabalho feito no centro de convivência. Aqui é a porta de entrada aos nossos programas sociais, por isso é importante por esse trabalho de dedicação, de cuidado e de carinho com essas pessoas, isso é o que faz a diferença no resultado final do acolhimento aos que nos procuram”, disse.



A dona de casa Maria Hilda Santana, 61 anos, moradora do bairro Novo Horizonte, reafirmou seu sentimento de gratidão pelo acolhimento recebido no Cras. Ela garantiu que os encontros do Grupo de Convivência ajudaram curá-la da depressão.

“O meu sentimento é de gratidão. Agradeço a Deus por essas pessoas tão boas. Quando eu cheguei aqui estava com depressão, tomava remédio para dormir, porque mataram o meu filho e eu estava sofrendo muito, mas eles me acolheram e hoje eu agradeço muito a Deus, porque eu não tomo mais remédio pra dormir, durmo tranquila, faço caminhada, educação física e não vivo mais chorando.”

A coordenadora do Cras Sobral, Williane Costa, pontuou as ações realizadas pela unidade de assistência social.

“Aqui a gente faz atendimento do CadÚnico, do Bolsa Família, o nosso serviço de convivência dos idosos, das mulheres, das crianças, das grávidas, tem também o Criança Feliz dentro do Cras. Então tem uma gama de atendimentos que a gente realiza aqui e com muita gratidão, com muito respeito e hoje é um dia só de alegria, a gente vê todas essas mães felizes nesta festa que a gente proporcionou para elas.”



Prefeito canta “Detalhes”, de Roberto Carlos, para as homenageadas do Cras Sobral (Foto: Val Fernandes/Assecom)

A pedido das homenageadas, o prefeito de Rio Branco cantou um trecho da música “Detalhes” para elas e, emocionado, falou sobre o serviço de assistência social que é realizado pela gestão municipal.

“Eu sempre disse: o nosso negócio é cuidar de pessoas, cuidar de gente! Eu estou muito feliz em poder participar dessa festa, de reconhecer na mulher a rainha do lar, àquela que trabalha muito mais do que nós homens. A Williane, que é a diretora, que tem feito um trabalho espetacular. Estão aqui os nossos idosos, nossa melhor idade, tem 90, quase 100 idosos aqui participando dessa linda festa, um bolo maravilhoso, tudo muito bonito, tudo muito bem organizado”, enfatizou o prefeito.

Destacando o trabalho de acolhimento do Cras Sobral, a dona de casa Maria Antônia, de 54 anos, moradora do bairro João Paulo, falou sobre como os encontros têm ajudado a superar as dores físicas e psicológicas causadas pela fibromialgia.

“Quando eu recebi o diagnóstico da médica foi muito difícil, porque a fibromialgia dói 24 horas. Eu soube desse projeto aqui, então eu vim, conversei com o psicólogo, expliquei para ele a minha situação, eu nem conversava direito, eu só chorava, tão depressiva que eu estava. Daí quando ele falou que tinha um grupo aqui, vim participar dos atendimentos com ele, e com o público aqui, as meninas, e me ajudou bastante, eu não estou curada da fibromialgia, mas eu estou muito melhor.”

Gleydison Meirelles/Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram