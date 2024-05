O goleiro Cássio está mudando de casa, vai trocar o Corinthians pelo Cruzeiro. E nessa transferência também terá redução em seu salário. Ronaldo Fenômeno vendeu o clube de Minas Gerais para o empresário Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, que tem fortuna sete vezes maior do que ele. Desde então, a Raposa tem investido mais pesado no mercado.

Campeão mundial em 2012 sendo protagonista da conquista do Corinthians contra o Chelsea, Cássio é um dos nomes mais famosos do futebol brasileiro. Também é apontado por muitos como o maior ídolo da história do Timão. Na equipe paulista tinha um salário mensal de R$ 800 mil, sendo que agora em Belo Horizonte seus vencimentos baixarão para R$ 700 mil.

O Cruzeiro começou a temporada com Rafael Cabral no gol, arqueiro que era titular do Santos na época de Neymar. Porém, ele foi emprestado ao Grêmio após falhas e a o time azul trouxe Gabriel Grando, do Tricolor Gaúcho. Agora, Cássio chegará a Raposa com status de titular, atrapalhando os planos do jovem.

Cássio era titular do Corinthians até pouco tempo, mas também com algumas falhas, foi parar no banco do gigante Carlos Miguel que tem 2 metros e 4 centímetros. O goleiro terá o segundo maior salário do time mineiro, perdendo apenas para Matheus Pereira, que ganha cerca de R$ 1 milhão por mês. Aliás, este meia deve ser um “presente” do novo dono, que tenta fechar a compra definitiva dele após empréstimo, com pagamento de R$ 39 milhões.

