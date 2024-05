A CBF anunciou na última quarta-feira (15) a paralisação do Campeonato Brasileiro nas próximas duas rodadas. Após a decisão, o jornalista Ivan Drago, do “BandSports”, fez um alerta sobre o calendário do futebol nacional. O comentarista opinou que os jogos atrasados devem ser realizados em alguma Data-Fifa.

O calendário do futebol já acontece no limite. Não tem datas reservadas para possíveis problemas, não tem como acomodar esses jogos. Não existe a fórmula perfeita. Não vai dar para conciliar tudo. O desequilíbrio técnico vai acontecer, acontece o tempo inteiro, é um fato – comentou o jornalista.

– Durante a Copa América, os clubes vão ser prejudicados porque vão perder jogadores e agora vão passar mais duas rodadas, por causa dessa paralisação, sem os jogadores, porque certamente esses jogos vão acontecer em uma Data Fifa. Se tiver que jogar sem esses atletas na Data Fifa vai ter que ser assim – completou.

Dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, apenas cinco se posicionaram contra ou não se posicionaram sobre a paralisação do torneio: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Red Bull Bragantino. Torneios como a Copa do Brasil e Libertadores da América não serão paralisados.

