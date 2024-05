O documentário, intitulado “A Realidade dos Animais Abandonados em Manoel Urbano”, do jornalista e cineasta Márcio Levi, teve início das gravações no último dia 10 de maio no município de Manoel Urbano. A obra busca mostrar, através de imagens e depoimentos, a realidade dos animais abandonados no município com uma abordagem jornalística, incluindo as causas, os dramas, os voluntários e o papel do poder público sobre a temática.



“Pessoalmente, sou uma pessoa que busca colaborar com a causa animal. A ideia do documentário é conscientizar as pessoas sobre o cuidado e as responsabilidades com os animais, dar publicidade às pessoas que lutam diariamente na defesa da causa e mostrar às demais que o maltrato de animais é crime”, comentou o jornalista.



Fazem parte da equipe de produção da obra audiovisual os jornalistas Márcio Levi, Lunayra Valdez, Ediogley Levi, Welton Bonaparte, além da assistente social Levina Levi e o administrador de empresas Alex Martins. A previsão de lançamento oficial da obra é para 27 de julho de 2024. O documentário é financiado pelo Governo Federal através da Lei Paulo Gustavo e por patrocinadores do segmento privado.

