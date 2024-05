Desde janeiro de 2024, um novo modelo de Registro Geral (RG), agora chamado de Carteira Nacional de Identificação (CNI), está disponível em diversos estados brasileiros.

Este documento promete simplificar a vida do cidadão ao integrar várias identificações em um único cartão, com a novidade de ser gratuito para sua primeira emissão ou renovação.

A CNI marca uma mudança significativa no sistema de identificação nacional ao substituir o tradicional número do RG pelo CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) como a principal forma de identidade do brasileiro.

Desde o nascimento, cada cidadão já possui um CPF, que agora será também a base de sua identificação oficial.

Como emitir a nova versão do RG de forma gratuita

O novo RG pode ser emitido gratuitamente por qualquer cidadão residente nos estados onde a CNI já está sendo implementada.

A gratuidade se aplica tanto à primeira emissão quanto às renovações necessárias em casos de perda, furto, roubo, rasuras, alteração de nome, inclusão de sobrenome, ou quando o documento está vencido.

Vale destacar que a emissão do novo documento ainda não é obrigatória, e a versão anterior continua válida até 2032.

A nova versão do RG já está sendo emitida nos seguintes estados:

Região Estados

Norte Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins

Nordeste Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe

Centro-Oeste Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul

Sudeste Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo

Sul Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina

Para solicitar a emissão do novo RG, os interessados devem procurar o órgão emissor de documentos de seu estado.É recomendável verificar online ou por telefone as especificidades do processo em cada localidade, incluindo a necessidade de agendamento prévio e a documentação requerida.

Além da unificação do número de identificação pelo CPF, a CNI oferece a opção de agregar outros documentos, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Número de Identificação Social (NIS), o Cartão Nacional de Saúde, o Título Militar, a Carteira de Trabalho, a carteira de vacinação e o título de eleitor.

Esta integração proporciona mais praticidade e segurança aos cidadãos, centralizando diversas informações em um único documento físico e digital, acessível também via aplicativo.

A nova carteira nacional de identificação é um passo importante na modernização dos documentos pessoais, oferecendo mais comodidade e segurança para os cidadãos brasileiros, além de ser um incentivo à digitalização e à desburocratização dos processos governamentais.

Por Jeferson Carvalho- Folha Financeira

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram