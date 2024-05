A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e direitos Humanos (SASDH), lançou a campanha Maio Laranja, com o objetivo de conscientizar e mobilizar a sociedade contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

A iniciativa busca fortalecer a rede de proteção do município, enfatizando a importância da denúncia e do apoio às vítimas como informa o secretário da SASDH, Wellington Chaves.

“Esse é o mês laranja, onde a gente está combatendo o abuso e exploração de crianças e adolescentes, o abuso sexual, e temos uma vasta agenda durante o mês, com nossa diretoria de Direitos Humanos. E o importante é chamar a atenção da nossa sociedade para esse assunto, que é difícil, complexo, mas que nós precisamos trazer nesse momento.”

Durante todo o mês de maio diversas ações serão realizadas em todas as regiões de Rio Branco. Desde o dia 1º de maio, os conselhos tutelares já estão desenvolvendo atividades em escolas e agora, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) também se envolverão, ampliando o alcance das ações de conscientização.

“A rede está alinhada para que a gente possa combater o abuso sexual e a exploração sexual de criança e adolescente. Hoje estamos mobilizando toda a rede de proteção do município, do estado, para que a gente possa dar ênfase no mês de conscientização, embora a prefeitura e toda a rede trabalhem essa conscientização e esse combate o ano inteiro”, disse a diretora de Direitos Humanos da SASDH, Rila Freze.

O dia 18 de maio, marcado como o Dia Nacional de Combate à Violência Contra Crianças e Adolescentes, será o ponto alto da campanha. Nesta sexta foram realizadas atividades como roda de capoeira na Praça da Revolução e panfletagem nas ruas, com o objetivo de informar o maior número possível de pessoas sobre a importância da denúncia e da proteção às vítimas.

O tema é complexo e delicado, uma vez que o abuso e a exploração sexual frequentemente ocorrem dentro do ambiente familiar. A campanha busca romper o silêncio e encorajar a sociedade a denunciar tais crimes, utilizando canais como a polícia através do número (190), a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o Ministério Público e os serviços da própria prefeitura.

“O lançamento deste programa é uma forma de conscientizar a sociedade, porque a gente sabe que muitas crianças e adolescentes são abusadas sexualmente e muitas vezes no seio da família. Então, é importante que isso seja discutido dentro da sociedade e levado para a sociedade, pois nós precisamos evitar com que isso aconteça. É importante a união de todos os órgãos, principalmente das polícias, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, todo mundo envolvido neste grande programa, porque isso é muito importante que as nossas crianças e adolescentes não sejam abusadas sexualmente”, explicou o prefeito.

Luiz Cordeiro – Assecom

Fotos: Marcos Araujo/Assecom

