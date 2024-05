Buscar a sensibilização e o entendimento sobre questões ambientais, visando a preservação, conservação e uso sustentável dos recursos naturais. Este é o foco do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac).

E, para reforçar as atividades que já vêm sendo realizadas, mais uma edição do Circuito Ambiental foi realizada,. Desta vez no município de Porto Acre, com apoio da prefeitura da cidade. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 2, e sexta, 3, nas escolas Nice Machado da Rocha e Major Wenceslau Salinas.



As atividades são oportunizadas com a união entre governo e municípios do Acre, por meio da Rede de Governança Ambiental, com apoio das secretarias municipais de Meio Ambiente, que tem como foco o compartilhamento de informações e planejamento de atividades conjuntas, e tem elencado as ações de enfrentamento aos ilícitos ambientais a todas as cidades.

O Circuito Ambiental iniciou este ano com os trabalhos na cidade de Tarauacá.



Presente no evento, a secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, que estava acompanhada da sua adjunta, Renata Souza, e do diretor André Pellicciotti, disse que o governo do Estado tem focado na educação ambiental como forma de sensibilizar o maior número de pessoas no sentido de reduzir os ilícitos ambientais e difundir boas práticas sustentáveis.

“Esse trabalho conjunto por meio da Rede de Governança Ambiental é crucial para que nós consigamos sensibilizar o maior número de pessoas. A educação ambiental busca transformar atitudes e comportamentos, incentivando a adoção de práticas responsáveis em relação ao meio ambiente. Além disso, também estimula a participação ativa na busca por soluções aos problemas ambientais locais e globais. A melhor forma de difundir informações é por meio das crianças e jovens”, afirmou.



As equipes da Sema e Imac foram recebidas pelo prefeito da cidade, Bené Damasceno. Ele agradeceu pela ação e afirmou que o trabalho realizado na comunidade acadêmica é de extrema importância na construção de um mundo melhor.

“Orientar nossas crianças, nossos servidores, nossa comunidade sobre a importância do meio ambiente. Falar de consciência e preocupação com o meio ambiente é um trabalho de suma importância as nossas crianças, que depois vão repassar aos pais. Precisamos zelar pelo nosso amanhã, agradeço também a secretária e o nosso secretário de Meio Ambiente”, falou.

O secretário de Meio Ambiente do município, Raimundo Pessoa, falou da importância da união dos secretários junto ao governo por meio da Sema e Imac pela Rede de Governança Ambiental.

“Queria aqui agradecer a secretária Julie Messias por trazer essas equipes até aqui para difundir informação a nossa comunidade e as nossas crianças, obrigada também ao governo do Estado”, afirmou.



A professora da Escola Nice Machado da Roch, Radija Caruta, destacou que é professora do 3º ano e procura semear a semente da educação ambiental nos alunos.

“Essa é uma importante ação e que vai levar temas importantes aos nossos alunos. É um prazer receber essa equipe aqui. Esse é um projeto lindo, inovador. Eu, como professora, sempre faço atividades assim com os alunos, plantamos árvores, vemos o ciclo de crescimento, é uma forma de conscientização”, falou.

Entre as atividades de Educação Ambiental estão a Mochila do Educador, Cine Verde, Jogo Caminhando pelo Acre e também a realização de atividades com contos infantis sobre lendas acreanas.

Por Janine Brasil- Agencia de Notícias do Acre

Foto: Alexandre Cruz-Noronha/Sema

