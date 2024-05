O governador Gladson Cameli levou grandes anúncios a Assis Brasil na tarde desta sexta-feira, 17, ao se juntar às celebrações do 48º aniversário da cidade. Em meio ao vibrante desfile cívico, o governador encantou a todos com um discurso inspirador onde anunciou uma série de iniciativas importantes para a região, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Cameli destacou a alegria de estar em Assis Brasil, uma cidade acolhedora, ressaltando a parceria produtiva entre o governo do Estado com o prefeito Jerry Correia.

“É uma alegria estar em Assis Brasil celebrando seus 48 anos. Inauguramos o auditório da Escola Iris Célia Cabanellas Zanini e assinamos ordens de serviço para importantes obras, como a manutenção do Núcleo de Educação e a construção da ponte São Pedro. Agradeço ao prefeito Jerry Correia, aos vereadores, e a toda minha equipe. Juntos, vamos continuar trabalhando por um Acre próspero e inclusivo. Trabalhamos unidos para trazer benefícios a essa população da fronteira”, afirmou o governador, elogiando a colaboração entre a prefeitura, a câmara de vereadores e o governo federal.

Infraestrutura e Habitação

Cameli aproveitou a visita para anunciar a construção da Ponte mista sobre o Igarapé São Pedro com um investimento de R$ 641 mil, a retomada da manutenção e recuperação dos ramais rurais e vias urbanas do município, e a construção de 11 unidades residenciais sociais para mulheres com medidas protetivas e famílias em situação de risco.

Este último projeto, financiado pelo Fundo Estadual de Habitação, representa um investimento de R$ 699 mil e será concluído em 150 dias. As unidades, com área de 46,80m² cada, beneficiarão diretamente pessoas com deficiência, idosos, famílias com doenças crônicas e vítimas de violência doméstica de Assis Brasil.

Segurança no Trânsito

Em parceria com o Detran e o Sindicato dos Mototaxistas de Assis Brasil, o governador entregou 56 capacetes aos mototaxistas locais.

“Este é um passo importante para a segurança viária no município, garantindo que os profissionais e seus passageiros estejam mais protegidos”, destacou Cameli.

A ação faz parte do Projeto Motociclista Consciente, que visa sensibilizar e capacitar os motociclistas para uma condução segura, contribuindo para a redução dos acidentes de trânsito no estado.

A jornada de um mototaxista em Assis Brasil

José Alan Nascimento, natural de Assis Brasil, foi um dos beneficiados pelo programa e compartilhou sua trajetória de vida e a experiência como taxista na cidade. Nascido e criado em Assis Brasil, José Alan encontrou na profissão de mototáxi uma maneira de sustentar sua família e contribuir para a comunidade local.

“Eu trabalhava num botequinho e um amigo meu, que trabalhava de mototáxi, começou a me incentivar. Falou que era bom, que era um trabalho seguro, com um salário razoável,” contou José Alan. Motivado pela perspectiva de um trabalho mais estável, ele decidiu se aventurar na nova profissão e desde então tem transportado passageiros pelas ruas de Assis Brasil.

José Alan destacou a importância do apoio do governo à sua classe, que muitas vezes é esquecida em termos de políticas públicas. Ele ganhou dois capacetes novos como parte do programa do Detran de apoio aos mototaxistas. “Eu sou muito grato ao governador por estar fazendo isso, não só aqui em Assis Brasil, mas em outras cidades também. É um sentimento de alegria, porque o governador está olhando para a nossa classe,” disse ele.

Nas comemorações dos 48 anos de Assis Brasil, José Alan expressou seu desejo pelo futuro da cidade. “Eu desejo que nossa cidade evolua muito mais e que todos possam ter uma festa incrível, maravilhosa, cheia de gente, gerando felicidade e renda para nossa cidade,” afirmou ele.

Colaboração e futuras Iniciativas

Antes de encerrar seu discurso, Cameli agradeceu aos secretários de sua equipe que viabilizaram essas ações, mencionando nominalmente Aberson Carvalho (Educação, Cultura e Esporte), Taynara Martins (Detran), Egleuson Santiago (Habitação e Urbanismo), Sula Ximenes (Deracre) e Ítalo Lopes (Obras).

“Ninguém faz nada sozinho. É só com união e disposição para trabalhar pelo povo dos nossos municípios que faremos um Acre próspero e inclusivo para todos que aqui vivem”, concluiu o governador.

Para o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia: “É com imensa gratidão que celebramos o aniversário de 48 anos de Assis Brasil. Agradeço ao governador Gladson Cameli e sua equipe pelo apoio e pelas obras importantes como o auditório da Escola Iris Célia Cabanellas Zanini e a manutenção do Núcleo de Educação, mas principalmente por esse projeto incrível de novas casas que vai diminuir nosso déficit habitacional. Essas ações fortalecem nossa cidade e melhoram a vida de nossa comunidade. Juntos, estamos construindo um futuro melhor para Assis Brasil”.

Assim, a visita do governador Gladson Cameli a Assis Brasil foi marcada por importantes anúncios que visam melhorar a infraestrutura, educação e segurança no município. A série de ações apresentadas reforça o compromisso do governo do Acre com o desenvolvimento regional e a promoção do bem-estar de seus cidadãos, mostrando que, com parcerias e trabalho conjunto, é possível alcançar grandes resultados para a população.

Por: Samuel Bryan – Agência de Notícias do Acre

Fotos: Neto Lucena/Secom

