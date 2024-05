Na noite da última sexta-feira (3), foi executado no auditório da Escola Messias Rodrigues, em Sena Madureira, o Projeto de Resolução número 13/2017, de autoria da vereadora Ivoneide Bernardino, que institue o prêmio Mulher Destaque do ano 2024.

O evento teve início por volta das 18h, e contou com a presença dos vereadores, das mulheres homenageadas, familiares e convidados. O momento foi oportuno para explanar os valores da classe feminina.

Ao todo, 60 mulheres dos mais diversos seguimentos da sociedade senamadureirense foram homenageadas.

A vereadora Ivoneide Bernardino, autora do projeto, durante uma entrevista concedida à imprensa local, discorreu sobre a importância de tornar cada vez mais notório os valores da classe feminina.

“Esse projeto visa alcançar as mulheres que tem contribuído com o crescimento da nossa sociedade nas mais diversas áreas e que muitas vezes ficam no anonimato. Mais uma vez estamos dando a nossa parcela de contribuição com a classe feminina em razão dos relevantes trabalhos prestados em Sena Madureira. Hoje, mais 60 mulheres foram homenageadas. Agradeço a Deus por essa oportunidade e também aos demais pares que ajudaram na aprovação desse projeto”, salientou Ivoneide Bernardino.

A radialista e assistente administrativa da Rádio Cidade, em Sena Madureira, Leidaiana Chaves, foi uma das homenageadas da noite, ela também expressou a sua gratidão pelo o reconhecimento que lhe foi concedido, e afirmou que, sem sombra de dúvidas, as mulheres precisam ser cada vez mais respeitadas, reconhecidas e valorizadas.

“Trata-se de um evento importantíssimo para a nossa comunidade. Fico muito agradecida por ter o nosso trabalho reconhecido perante a população de Sena Madureira. Agradeço à minha família que sempre me apoiou nos meus sonhos e parabenizo a vereadora Ivoneide pelo brilhante projeto”, comentou Leidaiana Chaves.

Dada a importância do evento, um número expressivo de moradores de Sena Madureira compareceu ao auditório da Escola Messias Rodrigues, para acompanhar de perto o momento em que cada mulher recebia o reconhecimento das autoridades.

Por- Josué da Silva- Colaborador do Acreonline.net

