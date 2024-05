O governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), colocou à disposição do governo do Rio Grande do Sul todo o apoio necessário para o estado, que vive uma das piores tragédias de sua história, causada por tempestades e inundações.

O CBMAC mantém estreita colaboração com a Liga dos Bombeiros do Brasil (Ligabom), por intermédio do cel. BM Gonzaga, comandante do incidente, e colocou à disposição dos bombeiros gaúchos dois binômios (bombeiro militar cinotécnico condutor e seu cão de resgate), credenciados pelo Comitê de Busca, Resgate e Salvamento de Cães (Conabresc), na modalidade de odor específico, para integrarem os esforços de busca e resgate dos desaparecidos.

“O Corpo de Bombeiros do Acre está à disposição e aguarda, assim que for solicitado, enviar nossas equipes especializadas, por determinação do governador Gladson Cameli”, destacou o comandante da corporação em exercício, coronel Éden Santos.

De acordo com o comandante, o Acre deve colaborar principalmente com cachorros de busca e soldados e oficiais, à medida da necessidade do governo gaúcho.

O governador Gladson Cameli encaminhou nota de apoio e solidariedade ao povo gaúcho, ao governador Eduardo Leite e reafirmou seu compromisso de apoio.

“O Acre viveu recentemente uma das suas maiores tragédias, quando 19 dos nossos 22 municípios ficaram inundados. Naquele momento contamos com o apoio e solidariedade de todos e não posso, jamais, agir de outra forma diante da crise que o povo gaúcho vive”, disse.

O governador acreano ressaltou, ainda, a importância da união e da colaboração entre todos os níveis de governo, bem como o papel vital das organizações de voluntários e da comunidade em geral. “Que possamos nos unir para fornecer a assistência às vítimas e reconstruir o que foi destruído”, destaco

Por Charlene Carvalho- Agência de Notícias do Acre

