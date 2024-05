A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), realizou nove prisões de indivíduos envolvidos em roubos no vale do Juruá. A ação dos agentes de segurança teve um intervalo de seis dias, tendo algumas prisões ocorridas em flagrante e outras em decorrência de investigações.

A primeira prisão em flagrante foi em desfavor do nacional: A.M.G., acusado de roubar uma motocicleta na última segunda-feira, 29 de abril. A ação ocorreu nas proximidades do Instituto Santa Terezinha, onde A.M.G e seu comparsa, munidos de arma de fogo, renderam a vítima, subtraindo seu veículo, agredindo-a. Diante dos fatos, os agentes do Nepatri iniciaram investigações que culminaram na identificação do indivíduo no dia posterior ao crime.

Ainda na terça-feira, três indivíduos acusados de roubarem uma bomboniere armados foram presos em flagrante. J.O.B., 23 anos, J.A. da C., 41 anos, e T.G. da S., 19 anos, foram capturados após uma perseguição policial iniciada logo após o crime, com auxílio das câmeras de segurança do local e identificação do veículo usado na fuga. Os suspeitos foram detidos e conduzidos à delegacia com itens que confirmam a acusação, incluindo dinheiro, celulares e vestimentas usadas no assalto.

No decorrer da semana, o Nepatri também capturou outras cincos pessoas investigadas por distintos roubos ocorridos no município de Cruzeiro do Sul: A.M.da S., 27 anos; J.L.N., 21 anos; I.O. da R., 20 anos; A.E.F. de S.; 19 anos.; F.A.A., 24 anos. Todos os criminosos passaram por audiência de custódia e agora estão a disposição da Justiça.

Esta significativa quantidade de prisões, reforça o compromisso da PCAC em continuar a redução dos índices criminais na região do vale do Juruá, e desta forma, trazer de volta a paz social para as cinco cidades da região.

Assessoria/PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram