Na tarde da última sexta-feira,3, em Rio Branco, dois criminosos foram presos pela polícia na Rua Farroupilha, no bairro Bosque. De acordo com as informações, três homens chegaram a uma residência e renderam o pedreiro que estava trabalhando na reforma do imóvel.

Um dos vizinhos percebeu a ação dos criminosos e chamou a polícia militar, que chegou ao local e prendeu dois dos acusados. No entanto, o terceiro, identificado como Francisco do Espírito Santo Freitas, 34 anos, resolveu apontar a arma para os policiais. Imediatamente, ele recebeu um tiro na perna e foi contido pelos policiais, que chamaram a ambulância para prestar atendimento a Francisco.

Ele foi levado para o pronto-socorro local.

Por Acreonline.net

