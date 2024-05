Na manhã da última sexta-feira, 3, uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMAC, apreendeu cerca de 28 quilos de maconha em uma residência no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Os militares patrulhavam pela região, quando um cidadão que transitava com um volume suspeito fugiu da viatura e entrou em uma casa. O homem fugiu pelos fundos do imóvel, que mesmo desabitado era ponto de venda de entorpecentes.

A guarnição localizou a maconha em dos cômodos, embalada em dezenas de pacotes tipo “tijolo”, e entregou na delegacia especializada para as devidas providências.

Assessoria de Comunicação da PMAC

