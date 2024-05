Aproximadamente 15 mil moradores afetados pela cheia do Rio Acre e a enxurrada dos igarapés em Rio Branco podem solicitar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme estimativa da Defesa Civil Municipal.

A solicitação para o saque emergencial do FGTS pode ser realizada a partir desta sexta-feira, 3, até o dia 23 de maio, exclusivamente através do aplicativo do FGTS emergencial. Os moradores afetados devem baixar o aplicativo em seus celulares e preencher as informações necessárias.

A Defesa Civil inicia na próxima segunda-feira, 6, o atendimento, junto com equipe da Caixa Econômica Federal, para auxiliar os moradores que estiverem com alguma dificuldade na solicitação do benefício.

Segundo o órgão, a estimativa de 15 mil pessoas elegíveis para o saque foi baseada na quantidade de afetados, embora nem todos necessariamente recorram à ajuda da Defesa Civil. Estima-se que cerca de 4 mil a 5 mil pessoas, busquem assistência para resolver questões relacionadas ao saque do FGTS.

É crucial que os solicitantes forneçam corretamente seu endereço no aplicativo para evitar qualquer impedimento ao recebimento do benefício. Caso contrário, será necessário comparecer à Defesa Civil para obter uma declaração que comprove a ocorrência da inundação em sua residência.

A Defesa Civil municipal ressalta ainda que aqueles que receberam o benefício do FGTS há menos de um ano não terão direito ao saque emergencial. Da mesma forma, aqueles cujas residências não foram afetadas pela inundação ou que não possuem saldo no FGTS não serão elegíveis para o benefício.

por A Gazeta do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram