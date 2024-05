Há mais de um século, o Adella Shores, um navio com uma história trágica, desapareceu com 14 almas a bordo. Partiu em sua jornada fatídica das proximidades de Whitefish Point nos Grandes Lagos em 1º de maio de 1909. O navio, notório por ter afundado duas vezes antes e ressuscitado em cada ocasião, seguia outro navio que estava abrindo caminho pelas águas geladas do Lago Superior. Carregado de sal, o Adella Shores lutava para manter o ritmo nas condições severas e acabou ficando dois quilômetros atrás, desaparecendo na neblina do lago.

Este não foi o primeiro infortúnio para o Adella Shores. Construído em 1894 para a Shores Lumber Company, foi nomeado em homenagem à filha do proprietário, Adella. A família, fervorosamente contra o álcool, optou por uma garrafa de água em vez do tradicional champanhe para o batismo do navio. “Uma garrafa de água, sério?” alguém poderia zombar, considerando a superstição marítima de que um navio deve ser batizado com álcool para evitar má sorte.

Avançando para 2021, o mistério do Adella Shores ressurge. A Sociedade Histórica de Naufrágios dos Grandes Lagos, utilizando tecnologia sônica avançada, localizou o naufrágio cerca de 64 quilômetros a noroeste de Whitefish Point. A descoberta foi mantida em segredo até que pesquisas suficientes verificassem os achados. “Tínhamos que ter certeza absoluta”, disse um membro da sociedade, enfatizando a minuciosidade de sua investigação.

O folclore em torno do navio fala de uma maldição, provocada pela falta de um batismo alcoólico adequado. Seja amaldiçoado ou simplesmente azarado, o navio encontrou seu fim aquático naquela viagem fatídica em 1909. O legado do navio, aliado ao seu desaparecimento enigmático e à escolha não convencional de batismo da família, alimenta a lenda que continua a cativar entusiastas marítimos.

As tradições marítimas evoluíram significativamente ao longo dos séculos. Civilizações antigas ungiam seus navios com líquidos sagrados, enquanto os vikings ofereciam sacrifícios humanos a seus deuses. “De pessoas a cabras, uma grande mudança”, comentaria um historiador sobre a posterior transição dos vikings para sacrifícios animais após sua conversão ao cristianismo. Até o século 18, o esmagamento de uma garrafa de champanhe se tornou a norma, marcando um início festivo para a viagem de um navio.

Curiosamente, o Titanic, talvez o naufrágio mais famoso, também nunca teve uma cerimônia de batismo, reforçando ainda mais a superstição no folclore náutico.

por Lucas Rabello

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram