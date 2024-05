Tamir de Sá, prefeito do município de Santa Rosa do Purus, e Toscano Prefeito do município de Manoel Urbano. Eles realmente não costumam se expor na mídia ou redes sociais para mostrar seu trabalho, e o motivo para isso é desconhecido. Parecem preferir viver no anonimato.

Suas cidades e eles, quando aparecem nos sites, nem sempre as matérias divulgadas são positivas, o que dificulta uma possível candidatura para outro cargo que envolva votos na esfera estadual.

Nossa reportagem tentou entrar em contato com as autoridades políticas para saber o motivo do anonimato, mas seus telefones sempre aparecem fora de cobertura.

O espaço fica aberto caso os dois prefeitos queiram se manifestar sobre o conteúdo da matéria.

Por acreonline.net”

