Estão abertas até 10 de junho de 2024 as inscrições para o Concurso Público do Conselho Regional de Farmácia do Acre (CRF-AC). O certame é organizado pelo Instituto Quadrix.

Estão sendo ofertadas 110 vagas, sendo um vaga efetiva e 109 vagas para cadastro de reserva para cargos de nível médio: Auxiliar Administrativo; e cargos de nível superior: Advogado, Contador e Farmacêutico Fiscal.

Os candidatos aprovados e convocados serão lotados na capital acreana, Rio Branco.

As remunerações salariais vão de R$ 1.874,00 a R$ 3.785,00, acrescidas dos seguintes benefícios: vale-alimentação, no valor de R$ 547,56 por mês; auxílio-creche, no valor de R$ 286,00 por mês; vale-transporte; e plano de cargos e salários. A carga horária é de 40 horas semanais.

A inscrição, com taxas de R$ 70 (médio) e de R$ 75 (superior), deverá ser feita no endereço http://www.quadrix.org.br.

O concurso público compreenderá a aplicação das seguintes fases:

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

c) avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.

As provas, previstas para 21 de julho no turno da tarde, terão a duração de 4 horas e serão aplicadas em Rio Branco/AC.

O Edital de Abertura pode ser consultado em http://www.quadrix.org.br/

