André Lima não joga mais pelo Humaitá na temporada de 2024. O atacante foi dispensado do Tourão por indisciplina na manhã desta quinta, 2.

“O André vem errando desde o início da temporada. Chegou o momento de tomar uma decisão e ele não segue no Humaitá”, afirmou o técnico Kinho Brito.

Deve contratar

A diretoria do Humaitá segue no mercado em busca de reforços para o Brasileiro. Alguns nomes estão sendo avaliados e as negociações devem ser fechadas na próxima semana.

Único treinamento

Após a derrota para o Porto Velho, no Florestão, o elenco do Humaitá reapresenta-se nesta quinta, 2, no campo do Airton, e faz um único treinamento visando o duelo contra o Manaus. A partida será no domingo, às 14h30 (hora Acre), na Arena da Amazônia, em Manaus, no Amazonas.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram