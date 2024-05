A Prefeitura de Rio Branco organizou, nesta quarta-feira (15), um café da manhã especial no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Rui Lino, para comemorar o Dia das Mães, reconhecendo que a data não se refere apenas ao dia da celebração, mas perdura ao longo de todo o ano.

A iniciativa é uma promoção do Cras como forma de valorizar as mães dos assistidos que fazem parte do Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Em apenas 10 meses de criação, o grupo já beneficia cerca de 30 crianças com idade entre seis e doze anos. Como parte da atividade, o grupo de crianças Raio de Luz realizou uma apresentação em homenagem às mães presentes.



O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Wellington Chaves, falou sobre o compromisso do Município em fortalecer a base da assistência social para melhor atender à população que mais precisa.

“O CRAS é uma referência, sendo a porta de entrada dos nossos programas sociais. E aqui nós estamos participando dessa bela homenagem às mães, especificamente àquelas que tem suas crianças atendidas aqui no Centro.”

Para Fátima Moura, mãe do João, Lázaro, Guilherme e Débora que fazem parte do grupo de convivência, o maior sentimento é de gratidão por receber uma assistência como essa no desenvolvimento de seus filhos.

“Para mim é importante, porque é uma ação que a prefeitura está fazendo junto às crianças, tanto no desenvolvimento como no conhecimento de todas as áreas. Meus filhos, estão aprendendo muito. E eu fico muito feliz por esse projeto que estão desenvolvendo com nossas crianças. Eu sei que estão olhando para eles com carinho, porque estão fazendo tudo com amor. A gente vê a diferença. Eu sou muito feliz e agradecida por tudo isso que fazem pelos nossos filhos.”



A coordenadora do Cras, Ana Gama, aproveitou a oportunidade para fazer um convite às mães que moram na região e tenham interesse em trazer os filhos para fazer parte do grupo.

“Elas precisam trazer a criança todas as segundas-feiras, a partir das 8h pela parte da manhã e a partir das 15h, pela parte da tarde. Aqui a equipe faz a inscrição da criança e ele já fica apta a participar do grupo.”

O prefeito da capital destacou a importância de fortalecer o Cras Rui Lino, tendo em vista que no período da alagação, o Projeto Recomeço atendeu mais de 600 pessoas apenas nesta região, evidenciando a necessidade de políticas públicas mais duradouras voltadas para esse público.

“A gente vem aqui, nesta quarta-feira, dar um abraço nessas mamães, sabemos que isso não resolve o problema, mas é sempre um alívio, o carinho e amor que demonstramos através de nossa gestão. Estou muito feliz com o trabalho que essa equipe do Cras tem desenvolvido para atender as pessoas na hora da sua necessidade. Evidentemente, não resolve tudo, mas temos resolvido muita coisa. Estamos podendo servir e é o que Deus nos ensinou”.

Bruna Giovanna/Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram