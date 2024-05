Depois de sabotar o ambiente para Neymar e Messi, Mbappé abandona o PSG, frustrado. Vai para o Real Madrid para tentar ganhar a Champions.

Maior estrela do futebol francês chegou a exigir a saída de Neymar do PSG. Egocêntrico, Mbappé queria ser o grande ídolo do PSG na desejada conquista da Champions. Fracassou. Assinou com o Real Madrid. E vai embora de Paris, frustrado. Pela porta dos fundos

