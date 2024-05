Foi divulgado o novo cronograma do concurso público para a Caixa Econômica Federal após o adiamento da aplicação da etapa de provas para os candidatos do Rio Grande do Sul.

Segundo informações, os candidatos que indicaram no ato da inscrição residência no Estado do Rio Grande do Sul, poderão alterar a sua cidade de prova para outra cidade do país ou modificar sua opção de UF/macropolo para o RS (com isso realizar prova em data futura), através do site da Fundação Cesgranrio.

As provas para as demais localidades estão mantidas para o dia 26 de maio de 2024, enquanto que a etapa Objetiva e de Redação para os candidatos exclusivamente para os candidatos inscritos no Rio Grande do Sul, serão aplicadas em data, horário e local a serem divulgados por meio de novo Edital.

Vale lembrar que o concurso Caixa oferece 4.050 vagas para os níveis médio e superior. Com o total de 1.201.097 candidatos inscritos na seleção, 47.770 são do Rio Grande do Sul.

Candidatos podem trocar local de prova

Com a decisão da Caixa de adiar as provas somente no Rio Grande do Sul, a Fundação Cesgranrio (banca organizadora) enviou um comunicado aos candidatos do concurso com algumas orientações.

Os concorrentes poderão alterar a cidade de realização das etapas ou solicitar o reembolso do valor da taxa de inscrição.

O candidato que reside no Rio Grande do Sul e que desejar realizar as provas no dia 26 de maio, deverá alterar o seu local de prova entre os dias 16 e 19 de maio.

Será possível escolher qualquer outra cidade para a realização, com exceção dos municípios gaúchos. Essa alteração, ou seja, escolha do novo local de prova, deve ser feita no portal da banca do concurso Caixa.

No mesmo comunicado, a banca Cesgranrio enfatiza que, caso o inscrito no Rio Grande do Sul não deseje realizar a prova no dia 26, o mesmo poderá:

solicitar a devolução do valor da taxa de inscrição; ou

obrigatoriamente realizar a troca de sua opção de polo de vaga para o RS;

caso deseje, realizar a troca de sua cidade de prova para qualquer cidade de prova do RS ou outra capital do país prevista no edital, para a nova data a ser divulgada.

No caso dos dois últimos tópicos listados acima, os procedimentos só serão realizados após a divulgação de uma nova data de prova do concurso Caixa.

Vagas do Concurso Caixa

O concurso da Caixa oferece vagas para os cargos de técnico bancário, técnico bancário, TI, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho.

No total são 4.050 vagas para níveis médio e superior com remuneração que varia entre R$5.575,54 a R$16.728,80

por Jornal Contábil

