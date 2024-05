Brasil – Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (16), mostra duas jovens brigando no meio da rua, por causa de um rapaz desempregado. As beldades acabaram mergulhando na lama pelo macho. De acordo com informações, o rapaz teria largado uma das meninas e logo assumiu relacionamento com a outra.

Desde então, as beldades trocavam farpas e quando se encontraram, o pau comeu! As duas rolaram no chão, se socaram, caíram na lama e se xingaram. “Não roubei nenhum macho teu não! Não tenho culpa se minha buceta é mais gostosa!”, afirmou a atual do rapaz desempregado.

Por almeida-CM7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram