O ator Daniel Rocha está sendo procurado para atender a uma citação na Justiça por causa de uma dívida de R$ 274.942,80 com um banco privado. O processo movido pela instituição bancária foi acessado pelo jornal Extra, e não está disponível para consulta pública.

Segundo o jornal, Daniel, que fez papéis relevantes em novelas como Avenida Brasil e Império, não foi encontrado em seus endereços no Rio de Janeiro e em São Paulo. O ator, no entanto, permanece ativo nas redes sociais, tendo feito uma publicação há dois dias.

Ele teria feito um empréstimo de R$ 125 mil com o banco. Mas em 2020, durante a pandemia de covid-19, disse não ter condições para pagar a dívida, e a renegociou em 44 parcelas de R$ 6.248,70. Daniel teria pago as parcelas de outubro de 2020 até novembro de 2021. Mas depois disso interrompeu os pagamentos.

O trabalho mais recente de Daniel Rocha foi na novela Terra em Paixão, exibida no horário nobre na TV Globo, em que seu personagem entrou na trama já no meio do seu desenrolar.

O Terra tentou contato com a assessoria de Daniel, em busca de um posicionamento sobre a situação, mas aguarda retorno.

