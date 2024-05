Na manhã deste sábado, 11, teve início o VIII Campeonato de Xadrez da Polícia Militar do Acre (PMAC) em alusão aos 108 anos da instituição. O evento, que ocorreu no colégio Militar Tiradentes, contou com a presença de militares, alunos do Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET) e comunidade.

A competição que é conhecida por cobrar do atleta atenção e estratégia, foi dividida em três categorias: militares, alunos do CMET e comunidade. As partidas foram divididas em cinco rodadas nas suas respectivas categorias.

Para o chefe da comissão do campeonato, o evento representa, além dos 108 anos da PMAC, a união entre comunidade e instituição. “O evento vai muito além da comemoração do aniversário da PMAC, simboliza a união entre a instituição e a comunidade. Nosso objetivo é engajar mais militares e membros da comunidade na prática desse esporte tão importante para o desenvolvimento social, intelectual e institucional”, ressaltou o 1°Tenente PM Richard.

Na categoria “alunos do Colégio Tiradentes”, O primeiro lugar ficou com Yvan Lukas Bertoldo Araújo, aluno do CMET. Na categoria “comunidade x militares”, o primeiro lugar ficou com o Cap BM Ricardo Moura. Na categoria “Policiais Militares”, o primeiro lugar ficou com o 2°SGT PM Neurismar.

Os alunos do Colégio Tiradentes que garantiram as quatro primeiras posições irão representar o CMET no Campeonato Mundial de Xadrez, no mês de novembro, em Florianópolis.

Assessoria de Comunicação da PMAC

