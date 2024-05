Para comemorar os avanços e os desafios do setor industrial em todo o estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) prepararam uma vasta programação alusiva à Semana da Indústria, data comemorada em todo o Brasil com atividades que visam ao debate sobre o desenvolvimento econômico e social.



Para o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, a Semana da Indústria é uma oportunidade a mais para o Estado dialogar com o setor, comemorando o que vem dando certo e debatendo os principais desafios. O gestor destacou os mais de 16 mil empregos com carteira assinada, gerados pela indústria acreana, e a necessidade de ampliar o número de empresas beneficiadas com os incentivos fiscais.

“Hoje são mais de R$ 150 milhões de incentivos em renúncia fiscal, beneficiando mais de cem indústrias. Precisamos estimular a participação de mais empresas nessa estratégia, que aumenta a competitividade e possibilita a criação de mais postos de trabalho formais”, analisou Mesquita.

Um encontro técnico vai debater com os empresários do setor, dia 29 de maio, na sede da Fieac, mecanismos de renúncia fiscal presentes nas três esferas do governo: federal, estadual e municipal. Em parceria com as federações e associações do setor produtivo, foi planejada, ainda, uma palestra sobre as profissões do futuro, incluindo uma visita ao laboratório da Indústria 4.0, no Senai.



O presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro, falou do otimismo das empresas frente aos anúncios de investimentos pelo governo do Estado na área de construção civil: “Hoje, em Rio Branco, temos um processo de licitação para a construção de mais de duas mil casas, com a perspectiva de geração de seis mil postos de trabalho”. Ribeiro defendeu uma política contínua de investimentos na construção civil que, segundo ele, “é um investimento sólido, para diversificar portfólios, reduzindo riscos. Para cada real investido na indústria, em média, três reais são gerados na economia”, acrescentou.

Homenagem

O empresário Esmerino Vale, sócio-proprietário da indústria de calçados BootNorte, foi o primeiro homenageado. No Acre desde 2006, vende calçados para Rondônia, Amazonas e Mato Grosso, no Brasil, e Puerto Maldonado, no Peru. Instalado no Parque Industrial desde 2006, 20 empregos são gerados diretamente pela empresa.



Programação

Na tarde desta sexta-feira, 17, o governo do Acre e a Fieac prestam homenagens aos trabalhadores da indústria durante visita à empresa Formate, no Parque Industrial de Rio Branco. O evento será realizado às 16 horas.

Por Jairo Carioca- Agencia de Notícias do Acre

Foto: Sabrina Salomon/Seict

