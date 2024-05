Manaus – Imagens de câmeras de segurança que viralizaram na redes sociais mostram o acidente que matou Jelsiney Fernandes, de 33 anos, na última segunda-feira (13), na rua Comandante Norberto won Gal, bairro Redenção, zona Centro-Oeste da capital amazonense.

No vídeo, é possível ver o momento em que o homem está jogado na calçada, aparentando extrema embriaguez. Um homem que passava pelo local acorda a vítima com um chute. Jelsiney levanta atordoado e acaba se desequilibrando na via, momento em que cai na rua e tem a cabeça esmagada por um carro que passava no momento.

O condutor do carro que atropelou Jelsiney informou à equipe policial que trafegava na velocidade permitida e não conseguiu desviar quando a vítima surgiu na frente do carro. A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência.

Por Souza cm7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram