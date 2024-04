Na madrugada desse último domingo (21), uma confusão entre dois homens terminou com uma trabalhadora sendo baleada por um policial que foi armado até o Caritó Bar & Restaurante, localizado na Avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

O autor do disparo que atingiu a jovem foi identificado como João Paulo da Silva Teixeira. De acordo com informações, repassadas com exclusividade ao Portal CM7 Brasil, João já estava alcoolizado antes mesmo de chegar no Caritó. Ainda na entrada do estabelecimento, ele deu um soco no braço de um cara, acreditando que o sujeito havia esbarrado em sua acompanhante.

A partir desta reação de João Paulo, o homem revidou e uma pancadaria iniciou. Até pessoas que não estavam envolvidas na confusão acabaram apanhando. Mostrando-se extremamente desequilibrado para o cargo que exerce, João chegou a puxar uma pistola da cintura durante a briga e fez pelo menos dois disparos.

Um deles atingiu uma funcionária do bar, na região da perna. Após o ocorrido, João se evadiu do local e a jovem baleada foi socorrida para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. A corporação da Polícia Militar informou que o policial estava de folga no dia do ocorrido e que vai apurar o caso. Além de policial, fontes dizem que João é segurança de um vereador que também é pré-candidato a prefeito no interior.

o espaço fica aberto caso o PM queira se manifesta sobre a matéria

Por almeida CM7

