Em meio aos desafios financeiros enfrentados por muitos estudantes que optaram pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), surge o programa Desenrola FIES, oferecendo uma nova luz no fim do túnel. Com descontos de até 99% para inadimplentes, este programa representa um alívio significativo para aqueles que lutam para manter em dia as suas obrigações financeiras relacionadas à educação.

Para aproveitar essa oportunidade, os interessados devem agir com rapidez, uma vez que o prazo para aderir ao Desenrola FIES se encerra em breve. Buscar orientação junto ao agente financeiro responsável pelo contrato é o primeiro passo crucial nesse processo. Felizmente, as opções de contato são variadas, incluindo portais eletrônicos, números de telefone e aplicativos oficiais das instituições financeiras.

O que é o Desenrola FIES e como ele tem ajudado os inadimplentes?

Este relevante programa permite a renegociação de dívidas contraídas até 2017, com a possibilidade de descontos que podem chegar a 99%. Estes esforços têm o objetivo de mitigar o peso financeiro sobre os ex-estudantes, permitindo que retomem a sua saúde financeira sem a sombra da dívida educativa.

Quem se torna elegível ao programa?

Enquadramento de Renda: Os candidatos devem ter uma renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos para se qualificarem para o programa Desenrola FIES.

Participação no Cadastro Único: É necessário que os candidatos estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) para poderem participar do Desenrola FIES.

Regularidade de Dívidas: Os candidatos não devem possuir dívidas em atraso de financiamentos do FIES ou de qualquer outro programa de crédito educativo, com atraso superior a 90 dias, na data de adesão ao programa Desenrola FIES.

Situação Acadêmica: Além disso, os estudantes devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino superior participantes do FIES.

Cumprir com esses critérios de elegibilidade é essencial para se tornar elegível ao programa Desenrola FIES e assim poder acessar os seus benefícios educacionais.

Como o Paraná tem liderado as renegociações no Sul do Brasil?

No cenário sulista, o Paraná se destaca com 9.936 contratos já renegociados, alcançando um montante de mais de R$ 443,53 milhões em dívidas reestruturadas. Tal número não só evidencia a eficácia do programa como também o retorno significativo aos cofres públicos, com mais de R$ 24,34 milhões apenas em valores de entrada.

Qual tem sido o impacto nacional do Desenrola Fies?

Nacionalmente, mais de 253 mil pessoas já se beneficiaram do Desenrola Fies, com renegociações somando um total impressionante de R$ 11,51 bilhões. Esses dados reafirmam o papel crucial do programa na retomada financeira dos brasileiros afetados por dívidas do FIES, aliviando o fardo financeiro de muitos ex-estudantes pelo país.

O prazo para aproveitar os benefícios do Desenrola Fies está se encerrando, finalizando em 30 de maio de 2024. Assim, é fundamental que os interessados entrem em contato com o agente financeiro responsável para regularizar a sua situação.

Como realizar a renegociação de dívidas pelo Desenrola Fies?

Ministério da Educação e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Acesso pelo portal Fale Conosco ou através do telefone 0800 616161.

Caixa Econômica Federal: Utilização do app ou contato via WhatsApp pelo número 0800 104 0 104.

Banco do Brasil: Canais digitais do banco ou contato via Central de Atendimento pelo número 0800 729 0001.

Renovar a esperança e restaurar o futuro financeiro é a promessa mantida pelo Desenrola Fies, provando ser uma ferramenta vital para milhares de cidadãos em busca de estabilidade financeira após investirem na sua educação.

