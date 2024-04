O governador Gladson Cameli se reuniu, nesta quinta-feira, 25, com os presidentes dos conselhos regionais de Engenharia e Agronomia (Creas) do Norte e Nordeste, que participam do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), sediado em Rio Branco. A reunião foi um intercâmbio entre os estados no debate de pautas como infraestrutura, saneamento básico, corpo técnico e como a engenharia contribui para uma gestão diferenciada.



No encontro, que ocorre na Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) nesta quinta e sexta-feira, 25 e 26, o principal debate tem sido o avanço na construção civil na Região Norte.

Na reunião com o governador, foi debatida a importância da união do Crea com o governo do Estado no avanço na área de infraestrutura nas regiões.

A presidente do conselho no Acre, Carmem Nardino, iniciou destacando que o governador é engenheiro e tem deixado esse diálogo aberto. “Quero agradecer porque todos os seus projetos e seus planejamentos têm como foco a engenharia”, frisou.



O governador Gladson Cameli pontuou a importância desses encontros para que os estados debatam desafios em comum e também suas particularidades:

“A engenharia nos dá mecanismos para entender, resolver, conectar. Fazer uma obra no Tocantins não é a mesma coisa de fazer uma obra no Acre, é preciso entender. Sou grato ao Crea, porque sozinho não consigo, se não tiver o apoio de vocês. Temos um Brasil imenso e esse intercâmbio é importante para conhecermos melhor cada estado brasileiro.”

O presidente do Crea na Paraíba, Renan Azevedo, usou sua fala para dizer que a gestão de Gladson é considerada um exemplo. Segundo ele, não sabia que o chefe do Executivo era engenheiro, o que foi uma grata surpresa.

“É importante ter políticos engenheiros. Acho que precisamos usar você como exemplo, usar políticos engenheiros como exemplo. A população ganha em ter um engenheiro na gestão, porque é uma profissão que nos faz ter uma visão diferenciada de planejamento e estratégias, pontuou.

Os representantes debateram propostas de melhoria em condições rodoviárias, saneamento básico e destacaram que uma equipe técnica faz toda a diferença na execução dessas obras.

O governador finalizou confirmando presença no Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC) no segundo dia, onde a construção civil e algumas resoluções devem ser discutidas em painéis ao longo do dia: “Estou sempre à disposição para que a gente debata, entenda a demanda de cada estado e possa avançar cada vez mais, juntos”.

Por Tácita Muniz- Agência de Notícias do Noticias do Acre

Foto: Diego Gurgel/Secom

