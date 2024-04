Demonstrando apoio às famílias e comprometimento com a causa, a vereadora Ivoneide Bernardino, promoveu na manhã desta quinta-feira (25) uma audiência pública para debater os direitos da pessoa com deficiência, sobretudo as crianças que mesmo com o laudo, estão tendo seus benefícios negados pelo INSS.

A audiência ocorreu no plenário da Câmara Municipal, e contou com a presença dos defensores públicos Moacyr Assis e Augusto César, dos vereadores Alípio Gomes, Carlos Beliza, e Raimundo dos Anjos. Da coordenadora da APAE, Chaena Vilaça, e ainda de representantes das secretarias de educação, saúde, cidadania, do sindicato dos trabalhadores rurais, e das mães de crianças com TEA.

“Foi uma audiência muito proveitosa, onde debatemos os principais problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência e suas famílias. Vamos tirar alguns encaminhamentos e buscar apoio para essas famílias. Principalmente para as mães de crianças que já tem laudo e mesmo assim estão tendo seus direitos negados pelo INSS. Agradeço a todas as autoridades e aos demais representantes que se fizeram presentes”, disse Ivoneide Bernardino.

Uns dos principais encaminhamentos tratados durante a audiência foram a realização de um mutirão de atendimento para as famílias que precisam de benefícios, a implantação de equipes multidisciplinares para atender as crianças, e a flexibilização para se obter tanto o laudo com os benefícios para as crianças que precisam de auxílio.

ASCOM

