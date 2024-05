Um indivíduo conhecido como Marcos ‘Pipoca’ no estado do Piauí causou um incidente terrível na cidade de Altos, resultando na morte de sua ex-esposa, um incêndio na residência dela com seu filho dentro, que sofreu queimaduras graves, e ferimentos na mãe da vítima. Posteriormente, Marcos tentou cometer suicídio cortando o próprio pescoço. Esse trágico episódio ocorreu na noite da última sexta-feira em Altos.

Acredita-se que o crime foi motivado pela incapacidade do agressor de aceitar a separação. Apesar de ter sido resgatado e levado a um hospital para tratamento, os familiares e amigos das vítimas reuniram-se no local para manifestar sua indignação perante o agressor.

