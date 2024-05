A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), realizou na manhã deste domingo, 5, a 1ª Corrida BPTran, em alusão à campanha de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, Maio Amarelo.



Com 250 inscritos, entre civis e militares, a 1ª Corrida BPTran teve como ponto de partida a sede do Batalhão, em Rio Branco. Os percursos foram de 10 e 5 km nas categorias feminino e masculino e foi organizada pela empresa Acre Running Eventos. A corrida marcou a abertura oficial das atividades alusivas do movimento Maio Amarelo do órgão de trânsito.



O comandante da PMAC, coronel Luciano Dias, fez questão de participar da corrida e disse que o evento chama a atenção da sociedade para a parte mais frágil do trânsito, o pedestre.

“A regra mais antiga do trânsito, que o pedestre tem a preferência sobre todos os demais usuários. Então a corrida significa muito para o Batalhão de Trânsito, pois, além de ser um incentivo à atividade física, também é um estimulo para o uso consciente da via pública, respeito à faixa de pedestre e aos usuários”, declarou o comandante da PMAC.



Segundo a comandante do BPTran, tenente-coronel Eliana Maia, a corrida mobilizou a sociedade a aderir à campanha Maio Amarelo. “Queremos agregar pessoas para que possamos juntos trabalhar a educação de trânsito e, que cada um possa contribuir de forma positiva para um trânsito mais seguro”, ressaltou.



A presidente do Detran/AC, Taynara Martins, reafirmou a parceria da autarquia com o BPTran. “O governo vem realizando várias ações de conscientização em alusão ao Maio Amarelo. Em Cruzeiro do Sul, também faremos uma corrida onde, em apenas uma hora, tivemos mais de 300 inscrições. Isso significa que o atletismo, o esporte e, principalmente, o respeito ao pedestre vai ser lembrado em nossas ações. Certamente, unidos iremos reduzir acidentes de trânsito”, destacou.



A soldado Caroline Arruda, que ficou em 3º lugar na categoria feminino militar 5 km, estava muito feliz com o resultado do evento. “Para mim, como policial militar, do efetivo do BPTram, participar dessa corrida foi muito especial. A gente, desde o ano passado, vem planejando tudo e hoje ver que a sociedade comprou a ideia foi muito gratificante”, declarou Caroline.



Foram parceiros do evento o Grupo Star, a Minerale, Federação Acreana de Atletismo (Facat), Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Associação dos Militares do Acre (Ameac), Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito (Ciftran)

Por Andreia Nobre- Agência de Notícias do Acre

