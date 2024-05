Calixte Nzamwita, um homem de Ruanda, viveu em solidão por mais de 55 anos devido ao seu medo intenso de mulheres. Quando tinha apenas 16 anos, Nzamwita tomou uma decisão que mudou sua vida: ele não sairia de casa se isso significasse encontrar mulheres. Agora com 71 anos, ele compartilhou sua história com a Afrimax English, revelando os esforços que fez para evitar mulheres. “A razão pela qual me tranquei aqui dentro e tenho uma cerca na minha casa é porque quero garantir que as mulheres não se aproximem de mim”, explicou ele.

Sua casa é de barro, cercada por uma cerca forte coberta com pedaços de pano para impedir que alguém veja dentro ou fora. Nzamwita elaborou: “Eu não quero mulheres ao meu redor porque elas me assustam muito.” Seu medo de mulheres, conhecido como ginofobia, é um medo intenso e irracional que difere da misoginia, que é ódio e preconceito contra as mulheres. A ginofobia é classificada como uma fobia específica, muitas vezes se desenvolvendo a partir de incidentes traumáticos na infância ou aprendizado por observação.

Apesar de seu medo, as mulheres em seu bairro foram cruciais para sua sobrevivência. Uma mulher compartilhou: “Nzamwita não nos deixa nos aproximar ou falar com ele, então damos coisas a ele jogando-as em sua casa. E então ele vem e as pega. Ele pega o que oferecemos à distância.” Nzamwita admitiu: “O modo como vivo é suficiente para mim. Eu não tinha ideia de ter uma mulher e estou bem com isso.”

Em 2023, Nzamwita fez um progresso significativo ao enfrentar sua fobia, permitindo que uma mulher entrasse em sua residência pela primeira vez. Ela observou que isso só aconteceu porque a equipe da Afrimax English estava presente. Este foi um momento crucial para Nzamwita, que passou mais de cinco décadas evitando qualquer contato próximo com mulheres.

De acordo com a Medical Today, a ginofobia pode ser gerenciada com a ajuda de profissionais de saúde mental que ensinam mecanismos de enfrentamento para melhorar a qualidade de vida dos afetados. Isso envolve mudar padrões de pensamento e comportamento através de terapia e outras intervenções psicológicas.

por Lucas Rabello – Mistérios Mundo

