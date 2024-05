O governo do Acre iniciou nesta sexta-feira, 3, o planejamento para a realização da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul. Membros da equipe de organização estiveram nas dependências do estádio Arena do Juruá, local de realização da segunda maior feira agropecuária dos acreanos, para avaliar a estrutura que receberá expositores, arenas de shows e de rodeio, um evento que promete movimentar a região com entretenimento, geração de oportunidades de trabalho, lazer e promoção da cultura da região.

“Neste primeiro momento, estamos observando a estrutura erguida na edição passada da feira e, posteriormente, após feitas as licitações, serão feitas correções, melhorias e ampliação do espaço, com o intuito de transformar a Expoacre Juruá, em 2024, num evento ainda mais atrativo e grandioso”, informou João Casas Lopes, um dos responsáveis pela coordenação da feira.



A 19ª edição do evento será realizada entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, com a meta de movimentar um grande volume de negócios para empresários, empreendedores, produtores rurais, entre outros. De acordo com a organização, o próximo passo será executar, no início de julho, a etapa de inscrição dos expositores.

Eliel Mesquita – Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Santos/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram