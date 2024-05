Em entrevista franqueada à imprensa no começo da tarde desta sexta-feira (3) o senador da república Alan Rick (UB) confirmou a destinação de mais uma emenda para a cidade de Sena Madureira. Dessa vez, será contemplada a área Esportiva com a construção de uma quadra de grama sintética. O recurso canalizado para Sena Madureira é na ordem de um milhão e quinhentos mil reais.

De acordo com Alan Rick, o projeto visa a construção de uma quadra coberta para que a comunidade realize as atividades esportivas de inverno a verão. “Com grata satisfação, estamos trazendo mais essa boa notícia para a população de Sena Madureira. Esporte é vida e a nossa meta é incentivar cada vez mais a nossa juventude, garantindo um espaço propício para a prática dessa atividade. A quadra de grama sintética será coberta para que os moradores não tenham que estar expostos ao sol ou a chuva”, comentou.

Jairo Cassiano, ex-prefeito de Sena Madureira, acompanhou o anúncio feito por Alan Rick e demonstrou contentamento. “Trata-se de mais uma ferramenta importante para Sena Madureira que vai proporcionar a inclusão social dos nossos jovens e a comunidade em geral. Parabéns ao senador Alan Rick por esse olhar diferenciado com a nossa cidade”, frisou.

Os moradores de Sena Madureira receberam com entusiasmo a notícia e agora estão na expectativa para a liberação dessa verba e início das obras. “Ao longo dos anos, o nosso bairro vem sendo esquecido nessa área. Graças a Deus, e a partir desse comprometimento do senador Alan Rick, teremos um espaço esportivo digno para a nossa juventude”, comentou Raimundo Izídio, residente no bairro São Felipe.

A quadra será construída na região do antigo Centro Social Urbano (C.S.U), ao lado do Núcleo Estadual de Educação, devendo atender os bairros São Felipe, Cristo Libertador, Rosa Gonçalves e demais comunidades. A obra será executada pelo Governo do Estado, via Seop (Secretaria Estadual de Obras públicas) em um terreno pertencente ao Governo.

Por Acreonline.net

