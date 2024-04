O casamento acabou, mas Gracyanne Barbosa segue ouvindo Belo como trilha sonora. Neste sábado (27), a musa fitness publicou em sua rede social vídeos fazendo pole dance e, ao postar as imagens, escolheu “Amor Invisível”, nova música do ex-marido, como acompanhamento.

A notícia do término do casamento de Belo e Gracyanne foi dada no dia 18 de abril, um dia antes do cantor iniciar sua turnê em homenagem aos 30 anos do Soweto, sua antiga banda — quando chorou no palco. Em maio, eles completariam 12 anos de casamento, mas, no total, eles estavam juntos havia 16 anos.

A notícia da separação foi dada pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, e confirmada ao gshow pela assessoria de imprensa dos artistas. “O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual”. Segundo Pasin, Belo e Gracyanne já estariam separados há 8 meses, mas ainda vivendo sob o mesmo teto. Com a notícia do fim do casamento se tornando pública, Gracyanne contou que o cantor Belo antecipou a mudança: “Cheguei e ele tinha levado tudo”.

Por Letícia Souza

